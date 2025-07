Naomi Ackie in trattative per unirsi al cast di Clayface

Abbiamo sentito dire via Deadline che l’attrice di Mickey 17, Naomi Ackie, è la scelta migliore per il ruolo principale femminile in Clayface, il film di DC Studios che racconta la storia dell’antagonista di Batman. Sebbene la trattativa sia ancora in fase iniziale, se accettasse la parte, Naomi Ackie reciterà al fianco dell’attore gallese Tom Rhys Harries nel film di genere diretto da James Watkins. Clayface verrà girato presso gli studi Warner Bros Leavesden nel Regno Unito. Si stanno diffondendo voci su Ackie e Clayface in un momento emozionante per la DC. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: naomi - ackie - clayface - trattative

Clayface: Naomi Ackie possibile protagonista del film horror DC diretto da James Watkins; Clayface: Naomi Ackie è in trattative per entrare nel cast del cinecomic horror del DC Universe; Naomi Ackie in trattative per unirsi al cast di Clayface.

Clayface: Naomi Ackie possibile protagonista del film horror DC diretto da James Watkins - La star di I Wanna Dance With Somebody potrebbe affiancare Tom Rhys Harries nel film DC Studios dedicato allo storico villain di Batman. Segnala movieplayer.it

Naomi Ackie, l'attrice che diventa Whitney Houston - Naomi Ackie era già apparsa molto simile alla cantante morta nel 2021 nel poster del film. vanityfair.it scrive