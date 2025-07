Musetti-Norrie | highlights Atp Washington

Gli highlights dellla sconfitta di Lorenzo Musetti, subito eliminato dall’Atp 500 di Washington. La testa di serie numero 2 del torneo è stata battuta in tre set (3-6 6-2 6-3) dal britannico Cameron Norrie, arrivato qualche settimana fa ai quarti di finale di Wimbledon. Musetti non giocava proprio dallo slam inglese e da quel primo turno perso contro Basilashvili a Londra, dove è arrivato reduce dall'infortunio subito al Roland Garros contro Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti-Norrie: highlights Atp Washington

