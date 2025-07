La storia del Mostro di Firenze ha finalmente ricevuto una nuova e clamorosa rivelazione grazie a un accertamento genetico. Natalino, il bambino di sei anni e mezzo che nel 1968 scampò alla morte dopo l’assassinio della madre, Barbara Locci, e del suo amante Antonio Lo Bianco, non era figlio del marito della vittima, Stefano Mele, come inizialmente creduto. Una ricerca condotta dal genetista Ugo Ricci ha ora rivelato che il padre biologico di Natalino è Giovanni Vinci, un membro della famiglia Vinci, che per anni è stata sotto inchiesta in relazione agli omicidi del Mostro di Firenze. Il legame con Giovanni Vinci e l’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mostro di Firenze, nuova clamorosa rivelazione: il DNA parla chiaro