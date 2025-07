Mostro di Firenze arriva un’altra svolta | il bambino graziato dall’assassino era figlio di Giovanni Vinci

La vicenda del Mostro di Firenze non conosce mai fine. E arriva oggi un’altra notizia non banale, che potrebbe cambiare la narrazione di un giallo mai risolto. Il bambino “salvato” dal Mostro e il Dna. Il Dna riscrive la storia del Mostro di Firenze fin dall’inizio. Natalino, il bambino di sei anni e mezzo che nell’estate del 1968 scampò ai colpi di calibro 22 dell’assassino che uccise sua madre, Barbara Locci, e l’amante Antonio Lo Bianco, e che per i successivi diciassette anni terrorizzerĂ la Toscana e l’Italia con altri sette duplici omicidi, non era figlio di Stefano Mele, il manovale, marito della vittima, condannato per quel delitto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

