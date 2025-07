Morte Diogo Jota il post della moglie a un mese dal matrimonio con il portoghese è da brividi

Il post della moglie di Diogo Jota a un mese dal matrimonio con il giocatore portoghese è da brividi. La dipartita di Diogo Jota e di suo fratello André Silva fa ha scosso il mondo intero. Quella del 3 luglio è stata una scomparsa improvvisa, che ha segnato – e segnerà – profondamente i loro genitori, che si sono visti improvvisamente privati di due figli. A essere stati privati di Diogo, sono stati anche sua moglie – sposata il 22 giugno – e i suoi tre figli di uno, due e quattro anni. A distanza di 19 giorni dalla dipartita, Rute Cardoso – la moglie di Diogo – ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post per commemorare il marito. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Morte Diogo Jota, il post della moglie a un mese dal matrimonio con il portoghese è da brividi

