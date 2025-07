Morte Baumgartner l’autopsia esclude il malore

Fermo, 22 luglio 2025 – Frattura delle vertebre cervicali e lesioni letali al midollo osseo. Sono queste le cause del decesso di Felix Baumgartner, il noto paracadutista e base jumper austriaco di 56 anni, morto dopo essere precipitato con il suo parapendio a motore a Porto Sant’Elpidio. In poche parole “l’uomo dei record” ha perso la vita perché con l’impatto al suolo si è spezzato l’osso del collo. Lo ha stabilito senza ombra di dubbio l’autopsia sulla salma del 56enne, che è stata effettuata questa mattina all’obitorio di Fermo. La causa del decesso è stata confermata anche dal procuratore della Repubblica di Fermo, Raffaele Iannella, che coordina le indagini sulla tragedia e che ha ribadito come al momento il fascicolo d’indagine resti ancora a carico d’ignoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

