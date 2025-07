Monreale aggiudicato l' appalto per la riqualificare gli immobili confiscati alla mafia in via Pileri

Il Comune di Monreale ha aggiudicato l'appalto per la riqualificare gli immobili confiscati alla mafia in via Pileri, destinati a ospitare la Protezione civile. L'intervento, del valore complessivo di 415.123 euro, è stato affidato alla societĂ Teknoservizi srl di Acireale, che ha offerto un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Beni confiscati, il comune aggiudica l'appalto per la riqualificazione dell'immobile di via Pileri - I locali tornano alla pubblica fruibilità: saranno destinati alla Protezione civile MONREALE, 22 luglio