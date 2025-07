Mondiali Settebello ko contro Montenegro 8-12 | giocherà per il settimo posto

Dopo la sconfitta contro la Grecia nei quarti di finale, il Settebello perde anche contro i balcanici del biolimpionico Savic. Il Settebello, ancora anestesizzato dalla sconfitta contro la Grecia nei quarti di finale, perde anche contro i balcanici del biolimpionico Savic. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. Assente Iocchi Gratta, squalificato per quattro giornate (due le sconterà all’europeo di gennaio a Belgrado qualora sarà convocato). 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: settebello - mondiali - montenegro - giocherà

Il Settebello in raduno a Ostia: obiettivo Mondiali con sguardo ai Giochi del 2028 - Ostia – Parte la preparazione estiva del Settebello e lo fa a Ostia. La Nazionale Maschile di Pallanuoto guidata da Alessandro Campagna punta alle competizioni del 2025, con sguardo fino alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028, e si radunerà al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa dal 26 maggio al 7 giugno.

Pallanuoto, i gironi di Settebello e Setterosa ai Mondiali 2025: l’esito dei sorteggi - A Budapest sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto, che si disputeranno a Singapore dall’11 al 24 luglio.

Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali - Il Settebello torna in scena! Terminata la squalifica di sei mesi comminata dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si appresta a incominciare la propria stagione che culminerà con i Mondiali, in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio.

Pallanuoto, Mondiali 2025: Italia-Montenegro 8-12. Il Settebello giocherà per il settimo posto; Pallanuoto: Mondiali, Settebello ko con Montenegro, giocherà per 7° posto; Il calendario del Mondiale per Club: tabellone e incroci.