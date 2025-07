Molina Juventus | l’argentino è in uscita dall’Atlético Madrid ma non piace solo ai bianconeri! Altri tre club si inseriscono nella corsa al giocatore Ultimissime

Molina Juventus, l’argentino va verso l’addio all’Atlético Madrid: la Vecchia Signora, un club francese e due squadre di Premier League alla finestra. Nahuel Molina, terzino destro dell’ Atlético Madrid, è pronto a lasciare i colchoneros dopo essere stato messo fuori dal progetto di Diego Simeone. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Juventus, un club francese e due squadre di Premier League hanno chiesto informazioni per il giocatore argentino, che è diventato uno degli obiettivi di mercato di diversi club europei. Molina, che ha mostrato ottime prestazioni ne La Liga e con la Nazionale argentina, non è più considerato una parte fondamentale del progetto dell’ Atlético Madrid, il che ha spinto il giocatore a cercare una nuova destinazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Molina Juventus: l’argentino è in uscita dall’Atlético Madrid, ma non piace solo ai bianconeri! Altri tre club si inseriscono nella corsa al giocatore. Ultimissime

