Molina Juve la trattativa può entrare nel vivo! Uno scambio con un suo connazionale potrebbe improvvisamente avvicinare l’affare alla conclusione! L’indiscrezione

Molina Juve, l’argentino è più di un’idea per la Vecchia Signora! Può andare in porto attraverso quello scambio che avrebbe del clamoroso. La Juve sta valutando attentamente l’opzione di Nahuel Molina per rinforzare la corsia destra del proprio reparto difensivo. Secondo le indiscrezioni riportate da Claudio Raimondi a Sportmediaset, il trasferimento di Molina all’ Atletico Madrid potrebbe coinvolgere anche Nico Gonzalez, giocatore in uscita dalla Juventus, che piace molto ai colchoneros. L’operazione, che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le parti, prevede che Molina passi alla Vecchia Signora in cambio di un conguaglio economico che l’ Atletico Madrid sarebbe disposto a offrire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Molina Juve, la trattativa può entrare nel vivo! Uno scambio con un suo connazionale potrebbe improvvisamente avvicinare l’affare alla conclusione! L’indiscrezione

Juve, scatto a destra: c'è Molina. Contatti avviati con l'Atletico - L'argentino ex Udinese (64 presenze in A dal 2020 al 2022) è il nome nuovo del dg Comolli per per regalare a Tudor una Signora biturbo: il sudamericano da una parte e Andrea Cambiaso.

