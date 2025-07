Miretti Juventus il Napoli è più di una pista per il giovane centrocampista bianconero! Madama però non vuole concedere sconti | si parte da quella base d’asta altisonante!

Miretti Juventus, il Napoli non molla il centrocampista! La Vecchia Signora, però, è stata chiara: vuole quella cifra. Fabio Miretti continua a essere al centro delle attenzioni di club importanti dopo il suo rientro alla Juventus al termine del prestito al Genoa. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua versione online, il Napoli sarebbe ancora sulle tracce del giovane centrocampista classe 2003. Dopo l’esperienza in Serie A con la maglia del Grifone, dove ha avuto un ruolo da protagonista, Miretti è tornato alla Juve. Tuttavia, potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti Juventus, il Napoli è più di una pista per il giovane centrocampista bianconero! Madama, però, non vuole concedere sconti: si parte da quella base d’asta altisonante!

In questa notizia si parla di: juventus - miretti - napoli - centrocampista

Miretti, il Napoli si informa. Il centrocampista della Juventus è sempre piaciuto a Manna (Corsport) - Miretti, il Napoli si informa. L’ex Juve è sempre piaciuto a Manna (Corsport) Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli.

Il Napoli ha chiesto Miretti alla Juventus: trattativa in corso - Il Napoli ha messo gli occhi su Fabio Miretti, giovane talento della Juventus, per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Miretti Juventus, quale futuro per il centrocampista? Spunta una nuova destinazione in Serie A. Gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Miretti Juventus, spunta una nuova destinazione in Serie A per il centrocampista classe 2003.

Interessamento del Napoli per Fabio Miretti? Secondo quanto riportato da La Repubblica, i partenopei starebbero pensando all’ex Genoa per completare il centrocampo La Juventus apre al prestito del centrocampista #Juventus #Miretti #SpazioJ Vai su X

Fabio Miretti ha attirato l’attenzione del Napoli Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus potrebbe arrivare come ultimo rinforzo del reparto In qualità di 2003, Miretti non occuperebbe spazio nella lista Serie A: un fattore che potre Vai su Facebook

?? CENTROCAMPO. Ecco quanto chiede la Juve al Napoli per Miretti; Miretti rientra alla Juventus ma potrebbe partire subito: il Napoli spinge per il centrocampista, il piano dei bianconeri; Calciomercato Napoli: Interesse per Fabio Miretti della Juventus.

miretti-napoli, la situazione - Dopo la buona stagione di crescita al Genoa, il centrocampista potrebbe lasciare Torino a titolo definitivo. Lo riporta gazzetta.it

Da Milano: "Napoli sulle tracce di Miretti, la Juventus fissa il prezzo" - Il Napoli, nonostante l'ottima prova di Hasa con l'Arezzo in amichevole, sarebbe alla ricerca di un altro centrocampista per incrementare il tasso qualitativo dela rosa. Riporta msn.com