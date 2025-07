Si possono trovare anche negli store online, come Amazon, e nelle librerie fisiche le quaranta mete d’autore lontane dall’overtourism proposte da Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero di luglio (trova qui l’edicola o la libreria piĂą comoda per te ). Destinazioni vicine e lontane, in Italia, in Europa, nel mondo: Millennium ha chiesto ad autori e collaboratori esperti di viaggio di raccontare quali sono le loro mete del cuore lontane dall’affollamento, in un numero che propone inchieste e approfondimenti su come combattere e superare l’overtourism. Ne è venuta fuori una mappa eterogenea, certo non esaustiva: le valli alpine meno battute, i borghi appenninici ancora autentici, la Grecia fuori dalle rotte consuete, l’ Est Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MillenniuM: negli store online e nelle librerie le 40 mete d’autore lontane dall’overtourism