Milano Sala prende tempo sul successore di Tancredi | No a scelte affrettate Le mie dimissioni? Non farebbero comodo a nessuno

Dopo l’intervento in Consiglio comunale di ieri e la decisione di proseguire il suo mandato nonostante l’inchiesta che lo coinvolge, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare in pubblico. Lo ha fatto a margine di un evento cittadino, chiarendo i prossimi passi dell’amministrazione comunale sul fronte dell’urbanistica, e prendendosi ancora del tempo per la nomina del successore di Giancarlo Tancredi, l’assessore alla Rigenerazione urbana che ieri si è dimesso. «Non voglio prendere una decisione con urgenza e rischiare di fare una scelta sbagliata», ha spiegato Sala. «Per questo motivo ho attribuito temporaneamente le deleghe alla vicesindaca Anna Scavuzzo. 🔗 Leggi su Open.online

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità ” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

Milano, Sala “Le nuove regole urbanistiche per il bene della città ” - MILANO (ITALPRESS) – La Giunta del Comune di Milano ha approvato le nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di attività amministrative in materia urbanistica ed edilizia.

Sala prende tempo: dopo le dimissioni di Tancredi affida le deleghe all’Urbanistica alla vicesindaca Scavuzzo - La figura giusta deve ancora essere trovata, intanto però le deleghe all’Urbanistica vanno temporaneamente alla vicesindaca Anna Scavuzzo. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Milano, alla vicesindaca Scavuzzo le deleghe all'Urbanistica. Sala: «Le mie dimissioni non avrebbero fatto comodo a nessuno» - Intanto l'architetto Pella, per cui la Procura ha chiesto l'arresto, lascia la società J+S ... Si legge su milano.corriere.it