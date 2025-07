Milano Sala non sceglie successore Tancredi | deleghe urbanistica per ora al vice sindaco

Quella di oggi è stata la prima uscita pubblica del sindaco di Milano a seguito del Consiglio comunale in cui ha annunciato la sua volontĂ di non dimettersi. Il primo cittadino di Milano ha spiegato di non aver presentato le dimissioni perchĂ© convinto che queste "non avrebbero fatto comodo a nessuno, nĂ© al centrosinistra ma neanche al centrodestra". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, Sala non sceglie successore Tancredi: deleghe urbanistica per ora al vice sindaco

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità ” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

Massimo Moratti: «Dovevo fare il sindaco di Milano, ecco cosa mi disse Berlusconi. L'Inter? Col Barcellona mi ha emozionato» - Non ci sarà un triplete (per 'colpa' del Milan), ma poco importa: l'Inter nelle prossime tre settimane può entrare nella storia, centrando un fantastico "double".

SolidarietĂ e vicinanza. Schlein chiama Sala in mezzo alla bufera; Milano, Schlein esprime vicinanza a Sala. Per Meloni, un avviso di garanzia non porta automaticamente alle dimissioni; Milano, Sala sceglie di restare: il Pd conferma il sostegno ma chiede piĂą ascolto.

Milano, Sala sceglie di restare: il Pd conferma il sostegno ma chiede più ascolto - Beppe Sala ha deciso di restare alla guida di Milano fino alla fine del mandato. Da msn.com

Milano, Sala dà le deleghe di Tancredi alla vicesindaca. E sulle dimissioni... - "Ho l'impressione che le mie dimissioni non avrebbero fatto comodo a nessuno, né al centrosinistra ma neanche al centrodestra". Riporta iltempo.it