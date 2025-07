Il Milan si sta guardando attorno ed in tal senso arriva una ghiotta occasione dal Real Madrid. Si tratta di due calciatori che non sono prioritari, a tutti gli effetti, per Xabi Alonso e che possono essere a dir poco preziosi per Massimiliano Allegri. Il Real Madrid sta cambiando tanto, dal momento che nel passaggio da Carlo Ancelotti a Xabi Alonso bisogna adeguare la squadra alle idee del nuovo allenatore. Da questo punto di vista, gli innesti sono stati di alto profilo e vanno tutti nella stessa direzione. Alta qualitĂ e grande facilitĂ di corsa. Basti pensare ad Alexander Arnold a destra, Carreras a sinistra ed a Franco Mastantuono, che è giunto alla casa blanca con l’idea di provare ad imporre la sua enorme qualitĂ ed a prendere il posto di Luka Modric, appena arrivato al Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, Xabi Alonso li scarta: doppio innesto a basso costo