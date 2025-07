Milan Leao | Voglio essere leader Ecco cosa mi manca per …

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato da Singapore, dove i rossoneri affronteranno domani l'Arsenal in amichevole: le dichiarazioni.

Milan attento, Berta vuole portare Leao all’Arsenal: servono 100 milioni - Rafael Leao contro il Bologna non ci sarà , questa sera in campionato, perchè dovrà osservare un turno di squalifica per somma di cartellini gialli.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna 0-1 MILAN Maignan 6: non ha colpe sul goal, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in.

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Milan-Bologna 0-1 Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.

Leao: "Al Milan conta solo alzare trofei. Voglio essere leader, faccio una promessa ai tifosi" - Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato da Singapore dove i rossoneri sono in tournée estiva. Segnala calciomercato.com

Leao: "Allegri? A volte urla, ma mi piace perché mi lascia libero. Voglio essere leader del Milan in campo" - " Il leader è colui che aiuta la squadra a vincere in campo, io voglio fare questo. eurosport.it scrive