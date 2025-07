Milan Leao | Allegri dà tanto alla squadra Di lui mi piace …

Milan attento, Berta vuole portare Leao all’Arsenal: servono 100 milioni - Rafael Leao contro il Bologna non ci sarà, questa sera in campionato, perchè dovrà osservare un turno di squalifica per somma di cartellini gialli.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna 0-1 MILAN Maignan 6: non ha colpe sul goal, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in.

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Milan-Bologna 0-1 Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.

#Leao al #TGSport su Rai 2: "#Allegri è una persona che può portare tanto al #Milan".

"La maturità c'è già, ho già fatto cose importanti al Milan. Ogni stagione la gente chiede di più e io cerco sempre di migliorarmi. Allegri conosce bene il calcio e già in questi allenamenti mi sta dando tanto per aiutarmi nel gioco". Rafael Leao è carico: il portogh

Milan, Leao lancia la sfida scudetto al Napoli: "Vincere subito? Allegri sa come si fa" - Da Singapore, dove il Milan si prepara ad affrontare l’Arsenal nella prima amichevole della sua tournée, Rafael Leao ha rilasciato alcun dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Come scrive msn.com

Leao, tutto su Allegri: “Ha già vinto e sta piacendo anche ai giovani perché…” - Il fuoriclasse portoghese esalta il nuovo allenatore e fissa gli obiettivi per la prossima stagione: "Tornare a giocare la Champions" ... Si legge su tuttosport.com