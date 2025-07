Michele Zarrillo in concerto a Montella

Le note romantiche e le parole senza tempo di Michele Zarrillo risuoneranno nel cuore di Montella. Il celebre cantautore italiano si esibirà in Piazza Bartoli per un attesissimo concerto gratuito, regalando al pubblico una serata all’insegna della grande musica d’autore. Con una carriera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

