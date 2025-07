Michele Noschese, il dj noto come Dj Godzi morto a Ibiza nella notte tra il 18 e il 19 luglio per cause ancora da chiarire, sarebbe stato “legato mani e piedi” e “malmenato”. A dirlo al Tg1 è Giuseppe Noschese, padre del musicista e produttore napoletano. “Non siamo alla ricerca di una vendetta, né di colpevoli. Siamo alla ricerca di giustizia”, dice l’uomo, che spiega: “È arrivata la polizia, mi è stato riferito, che ha fatto uscire tutti, è rimasta sola con mio figlio che è stato legato mani e piedi”. “Sembrerebbe che sia stato malmenato in maniera particolarmente energica”, aggiunge. La Guardia Civil: “Era sotto effetto droga, ha avuto convulsioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Michele Noschese morto a Ibiza, il padre: “Legato e malmenato”