Roma, 22 luglio 2025 – Da vittima della violenza della Guardia Civil ad aggressore. È sempre più giallo sulle circostanze in cui ha trovato la morte il 35enne Michele Noschese, noto come dj Godzi. Man mano che viene ricostruito quanto accaduto in casa del dj e producer napoletano quella maledetta notte tra venerdì e sabato mattina, emergono due versioni dei fatti diametralmente opposte e toccherà ora agli inquirenti far luce su cosa sia realmente accaduto. Michele Noschese in una immagine tratta dal suo profilo Facebook. Il dj e producer napoletano Michele Noschese, 35 anni, conosciuto come Godzi, è morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Ibiza, dove viveva da circa dieci anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Michele Noschese minacciava anziano col coltello”, la versione della Guardia Civil. Il padre: “Me lo hanno massacrato”