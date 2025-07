Meta X e LinkedIn non vogliono pagare l’Iva e fanno causa all’Italia

Tre grandi aziende social, Meta, X e LinkedIn  hanno presentato ricorso contro una richiesta di pagamento dell’Iva, da parte dell’Italia. In tutto si tratterebbe di quasi 1 miliardo di euro di tributi che, secondo lo Stato italiano, le societĂ americane non avrebbero pagato al nostro Paese. La questione è però molto incerta. L’Italia sta interpretando in modo nuovo il concetto di iscrizione a un sito e di scambio di dati personali. Se il ricorso dovesse fallire e i tribunali dovessero dare ragione al fisco italiano, questa richiesta di pagamento si estenderebbe a tutte le aziende che hanno un sito internet in cui si può effettuare un login. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Meta, X e LinkedIn non vogliono pagare l’Iva e fanno causa all’Italia

I tre colossi tecnologici Meta, LinkedIn e X contestano davanti alla Corte di giustizia tributaria gli accertamenti per 1,14 miliardi di euro. E l'Italia si prepara a richiedere un parere vincolante al Comitato Iva europeo Vai su X

