Messina 14 persone arrestate per traffico di droga e armi | clan Mangialupi smantellato dopo indagine della DDA

Smantellato a Messina il clan Mangialupi: 14 arresti, sequestri di droga e armi. Operazione coordinata dalla DDA e forze dell'ordine.

L'asse internazionale per rifornire di droga Messina e provincia, condanne per oltre 300 anni di carcere - Si è chiusa con 52 condanne e 11 assoluzioni la sentenza del giudice per le udienze preliminari Claudia Misale relativamente agli imputati dopo la maxi operazione antidroga di un anno fa che ha portato a 112 arresti.

Sbarca a Messina con 4 kg di cocaina, arrestato per traffico di droga - MESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino maltese di 47 anni, che deve rispondere di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Dalla droga alla mesata per i carcerati, nomi e cifre nei pizzini: "Il boss di Porta Nuova erede di Messina Denaro" - Non si sarebbe fermato un attimo, chiuso in una catapecchia di via Recupero, una minuscola parallela di via Oreto, a pochi passi dalla stazione centrale.

Nel tg delle 14 Le bande della droga Operazioni antidroga a Messina e Catania. A Fontanarossa il mercato in casa di un detenuto ai domiciliari. Sullo Stretto le armi e i rapporti con i clan calabresi @TgrRai #IoSeguoTgr Vai su X

Gli indagati sarebbero responsabili di incendi e attentati a imprenditori e negozianti e a spacciatori che non volevano adeguarsi alle imposizioni del clan.

Messina, scacco al clan di Mangialupi: 14 arresti per narcotraffico e armi - Un frastuono di passi, porte sfondate e ordini secchi ha rotto il silenzio del rione Mangialupi all’alba. Da pupia.tv