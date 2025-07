Mercato Juve la dirigenza bianconera pensa a un nome nuovo per rinforzare il proprio attacco! Sfida il Bayer Leverkusen per prenderlo Come stanno le cose

Mercato Juve, è sfida aperta per quell’esubero del Chelsea! Il club bianconero vuole affondare il colpo per evitare quel rientro. Raheem Sterling, attaccante del Chelsea, sta attirando l’interesse di diversi club europei, tra cui il Bayer Leverkusen e la Juventus. Dopo aver iniziato la preparazione pre-stagionale con il club londinese da due settimane, Sterling è consapevole che il Chelsea gli offrirà diverse opzioni per il suo futuro, lasciandolo libero di decidere. Nonostante la possibilità di restare a Stamford Bridge, sembra che il Chelsea sia pronto a cedere il giocatore per una cifra intorno ai 20 milioni di sterline, mantenendo un valore fissato che non intende ridurre ulteriormente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, la dirigenza bianconera pensa a un nome nuovo per rinforzare il proprio attacco! Sfida il Bayer Leverkusen per prenderlo. Come stanno le cose

Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Serie A - di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: ecco quando parla l’allenatore della squadra bianconera prima della sfida di Serie A.

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per la sfida Juve Stabia-Sampdoria, match dell'ultima giornata di Serie B che vale tantissimo per la Sampdoria, a caccia della vittoria che consentirebbe quantomeno di raggiungere i playout per evitare la retrocessione in Serie C.

Juve Sassuolo Primavera 0-0 LIVE: è cominciata la sfida di Vinovo! - di Redazione JuventusNews24 Juve Sassuolo Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 2024/25.

Il procuratore di Xhaka chiude all’Inter ? In caso di addio ad Hakan Calhanoglu, sempre ambito dal Fenerbahce, l’Inter aveva messo nel mirino Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Ma, stando alle parole del procuratore del centrocampista, José Noguera, Vai su Facebook

La Juventus piomba su Xhaka, l'ex obiettivo del Milan: il centrocampista del Bayer Leverkusen nel mirino, i costi e le condizioni dell'affare; Champions: Juventus-Man City 2-0, Milan-Stella Rossa 2-1 e Benfica-Bologna 0-0 - Champions League: la classifica; Xabi Alonso, addio al Real delle stelle: «Conta la missione collettiva» (anche con l'aiuto dei droni). E stasera sfida la Juve.

Sondaggio del Bayer Leverkusen per un ex centrocampista della Juve: ecco di chi si tratta... - Il giornalista Orazio Accomando, sulla piattaforma X, ha dichiarato che il Bayer Leverkusen ha effettuato un sondaggio per un ex centrocampista della Juventus. Secondo tuttojuve.com

Sportmediaset - Ajax e Bayer Leverkusen sull'ex bianconero Nicolussi Caviglia - Stando a quanto riferito da Sportmediaset, l'Ajax avrebbe messo gli occhi sull'ex bianconero Hans Nicolussi Caviglia reduce da una buona stagione al Venezia. Riporta tuttojuve.com