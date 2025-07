Medioriente Papa Leone XIV | Io a Gaza? Ci andrei ma non è la formula per la pace | Nuovi raid israeliani oltre 60 morti

L'Onu: "In due mesi uccisi mille palestinesi che cercavano cibo". Appello di 25 Paesi, tra cui l'Italia: "La guerra deve finire subito". Il patriarca Pizzaballa: "Tutto ciò non è giustificabile".

La Pace di Papa Leone XIV, stop riarmo e conflitti in Ucraina e Medioriente - “La pace sia con tutti voi” aveva detto dalla Loggia della Basilica di San Pietro nel giorno della sua elezione.

Papa Leone XIV tra la pace in Ucraina e Medioriente e l'incontro con Sinner - Sorridenti e felici di incontrare il papa, nonostante la sofferenza per la guerra. Sono arrivati da Ucraina, Libano, Medioriente, sono i partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali che in aula paolo vi sono stati ricevuti da Leone XIV.

Papa: penso a famiglie Ucraina e Medioriente che soffrono per guerra - Città del Vaticano (Vaticano), 1 giu. (LaPresse) – “La Vergine Maria benedica le famiglie e le sostenga nelle loro difficoltà : penso specialmente a quelle che soffrono a causa della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in altre parti del mondo.

Tg2000, 22 luglio 2025 - ore 12:00

Gaza nel sangue. Papa Leone: basta barbarie

Nuove stragi a Gaza. Il Papa: «Basta barbarie»; Leone XIV: si fermi la barbarie della guerra con una soluzione di pace; La chiamata a Netanyahu e i toni irritati di Papa Leone: l'incubo che il Medio Oriente diventi l'epicentro di tutti i conflitti.

Medio Oriente, il pressing del Vaticano per gli aiuti a Gaza. Papa Leone XIV sente Abu Mazen e conferma il riconoscimento della Palestina - Linea dura della Santa Sede contro Israele, prima con la presa di posizione del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, dopo la telefonata con Netanyahu, poi con l’intervento del Patriarca l ... Riporta milanofinanza.it

Papa leone xiv e il richiamo alla pace e alla dignità negli scenari di guerra, anche a gaza - Papa Leone XIV da Castel Gandolfo lancia un appello contro la guerra a Gaza, denunciando il commercio illecito di armi e sottolineando l’importanza della dignità umana oltre le differenze religiose pe ... Secondo gaeta.it