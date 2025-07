McTominay le ultime sulle sue condizioni | la reazione del Napoli

In casa Napoli, dopo il ko in amichevole contro l’Arezzo, bisogna segnalare delle novità su McTominay. Il Napoli campione d’Italia in carica di Antonio Conte è tornato finalmente in campo per disputare una partita. Gli azzurri, infatti, hanno giocato quest’oggi sul campo di Carciato nel primo test amichevole del precampionato 2025 per giocare contro l’Arezzo dell’ex giocatore partenopeo Cristian Bucchi. Tuttavia, il Napoli non ha iniziato nel migliore dei modi. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno perso per 0-2 contro i toscani a causa dei gol siglati da Pattarello (questo su calcio di rigore) e da Varela. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - McTominay, le ultime sulle sue condizioni: la reazione del Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - mctominay - condizioni - reazione

Napoli, la nota positiva nel pari con il Genoa: il tandem McTominay-Lukaku l’arma in più di Conte - Napoli, il tandem McTominay-Lukaku l’arma in più per Antonio Conte nell’ultimo scatto della corsa Scudetto: i due si trovano alla perfezione Nella complessa macchina tattica del Napoli targato Antonio Conte, costruita per lottare fino all’ultimo per lo Scudetto, sta emergendo con sempre maggiore prepotenza un’asse capace di sbloccare le partite più intricate: quella tra il […]

McTominay sprona il Napoli: storia da brividi a tema Scudetto (FOTO) - Scott McTominay ha suonato la carica per il Napoli con una storia stupenda a tema Scudetto: messaggio stupendo, la foto.

A Napoli un’edicola votiva per McTominay: la nicchia era vuota dopo la scomparsa del quadro della Madonna - In Vico San Nicola al Nilo a Napoli, c'è un'edicola votiva dedicata a McTominay: era vuota da qualche anno, dopo la scomparsa di un quadro della Madonna.

Lorenzo Lucca è in campo con i suoi nuovi compagni di squadra del Napoli Vai su Facebook

Napoli, la reazione al gol di McTominay è clamorosa: boato e fuochi d'artificio; McTominay e la maglia del Napoli con il nome McFratm: la reazione dell'azzurro | VIDEO; La reazione incredula di McTominay davanti al saluto di centinaia di tifosi prima di Atalanta-Napoli.

Napoli, McTominay salta l'amichevole con l'Arezzo: le ultime sulle sue condizioni - Dopo Matteo Politano, anche il centrocampista scozzese ha dovuto dare forfait per il primo test di questo precampionato. Segnala calciomercato.com

Napoli, McTominay assente negli allenamenti di ieri: il motivo - Scott McTominay assente nella quinta giornata di allenamenti del Napoli a Dimaro. Si legge su msn.com