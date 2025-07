Mbangula Werder Brema | la cessione è a un passo dall’essere ufficializzata! Effettuato questo ulteriore passaggio verso il predetto atto formale Cosa sta succedendo in questi minuti

Mbangula Werder Brema: quella fase contrattuale tra la Juventus e il club tedesco è stata completata! Adesso si attende solo l’ufficialitĂ . Samuel Mbangula è pronto a trasferirsi al Werder Brema. Fabrizio Romano ha confermato attraverso il suo profilo X che il calciomercato Juve e il club tedesco hanno ormai scambiato tutti i documenti necessari per il trasferimento del giovane attaccante belga in Germania. L’accordo prevede una cifra fissa di 10 milioni di euro per il trasferimento di Mbangula, con l’aggiunta di 2 milioni di euro in bonus legati a prestazioni future. Mbangula Werder Brema, la firma è prevista per mercoledì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula Werder Brema: la cessione è a un passo dall’essere ufficializzata! Effettuato questo ulteriore passaggio verso il predetto atto formale. Cosa sta succedendo in questi minuti

Union Berlin-Werder Brema (sabato 03 maggio 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici - Per l’Union Berlin di Baumgart il campionato è di fatto finito con il pareggio di Bochum e le ultime 3 giornate serviranno per iniziare a programmare il futuro: non è lo stesso per un Werder Brema che è a 3 punti dal quinto posto e può teoricamente tentare l’assalto all’Europa.

Werder Brema-Lipsia, il pronostico di Bundesliga: occhio all’X Primo Tempo - La tre giorni di coppe europee è diventata il passato e la Bundesliga torna a prendersi la scena. Una delle gare in programma per il 33° turno di campionato tedesco metterà a confronto due squadre che stanno lottando per un posizionamento in Europa.

Con la cessione di Samuel Mbangula al Werder Brema si aggiorna il numero di cessione effettuate dalla #Juventus dai ragazzi provenienti dalla #NextGen: il profitto di questa supera i 100 milioni di euro 1/5 Vai su X

