Mbangula è già in clima Werder Brema! Domani è il giorno giusto per derubricare come ufficiale il suo trasferimento in Germania | cosa succederà!

Mbangula, l’ala della Juve è ormai da considerarsi un nuovo giocatore del Werder Brema: domani avverranno due cose. Samuel Mbangula sta per intraprendere una nuova avventura in Germania. Il giovane talento belga, che ha fatto parte della Prima Squadra della Juventus, è pronto a trasferirsi al Werder Brema. Come riportato da Nicolò Schira, Mbangula arriverĂ in Germania domani, dove sosterrĂ le visite mediche a Zillertal, un piccolo comune austriaco noto per essere una delle destinazioni per le visite mediche dei calciatori. Dopo il via libera delle visite mediche, il giocatore firmerĂ un contratto con il club tedesco valido fino al 2030. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula è giĂ in clima Werder Brema! Domani è il giorno giusto per derubricare come ufficiale il suo trasferimento in Germania: cosa succederĂ !

