Si è tenuta nella sede della Regione Marche la conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto ‘ Pellegrini di Speranza’, promosso dalla Conferenza Episcopale Marchigiana (CEM) e realizzato in collaborazione con la Regione Marche in occasione del Giubileo 2025. Sono intervenuti il presidente Regione Marche Francesco Acquaroli, Mons. Nazzareno Marconi, presidente Conferenza Episcopale Marchigiana (CEM) e vescovo di Macerata, Mons. Francesco Massara, vescovo delegato dalla CEM per i Beni Culturali e arcivescovo delle Diocesi di Camerino e Fabriano-Matelica-San Severino, Mons. Angelo Spina, vescovo delegato della CEM per la Comunicazione e arcivescovo della diocesi di Ancona-Osimo. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Marche, Giubileo: presentato il progetto ‘Pellegrini di speranza’

