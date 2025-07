Marche Consiglio | l’ordine del giorno per il 22 luglio 2025

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 22 luglio, a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno le proposte di legge in materia di incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura. Iscritte altre proposte di legge ai sensi del Regolamento interno. In apertura interrogazioni e proposte di mozione abbinate relative all’ipotesi di realizzazione di un impianto per rifiuti nel comune di Poggio San Marcello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

