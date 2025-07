Marche Consiglio approva legge smaltimento amianto

“Oggi il contributo massimo per ogni intervento passa da 2mila a 3ila euro. La norma è pensata per piccoli interventi e, grazie alla semplificazione introdotta, diventa finalmente meno burocratica e più accessibile. I contributi copriranno le spese di smaltimento e trasporto dell’amianto. Potranno beneficiarne non solo i cittadini privati, ma anche le attività economiche. Un bando specifico sarà pubblicato nelle prossime settimane. Avevo già previsto questo intervento nel bilancio di previsione 2025, stanziando 100mila euro, nonostante la legge non fosse ancora stata approvata”. Lo ha dichiarato l’assessore all’ambiente Stefano Aguzzi, dopo l’approvazione in Consiglio regionale della Proposta di Legge 301 del 2025 che modifica e semplifica la normativa sugli incentivi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Consiglio approva legge smaltimento amianto

