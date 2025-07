Manuele Fior firma il manifesto dell’82 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

L’immagine del manifesto ufficiale dell’ 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è firmato da Manuele Fior, fumettista e illustratore italiano fra i più affermati degli ultimi anni. Autore di numerosi libri, alcuni dei quali premiati in Italia e in Francia ( Cinquemila chilometri al secondo, Celestia, Hypericon ), Manuele Fior ha collaborato con le sue illustrazioni a testate quali “The New Yorker”, “ Vanity Fair”, “ Le Monde”. Vive a Venezia, dove si è laureato in Architettura all’Università IUAV. 🔗 Leggi su Cinefilos.it