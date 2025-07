Manchester United Sign Brentford Forward per £ 71 milioni

2025-07-21 23:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Manchester United ha firmato Bryan Mbeumo da Brentford per una commissione segnalata fino a £ 71 milioni. Il 25enne ha concordato un accordo fino al 2030 con l’opzione di un ulteriore anno. La commissione iniziale di £ 65 milioni potrebbe aumentare di ulteriori £ 6 milioni in caso di raggiungimento di alcune clausole aggiuntive relative alla squadra e al giocatore. Mbeumo si unisce al collega Matheus Cunha all’Old Trafford dopo che l’Internazionale del Brasile è arrivato dai Wolves il mese scorso per £ 62,5 milioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli.

Nuovo: il Manchester United si sposta in pole position per un meraviglioso trasferimento di € 75 milioni - Sito inglese: Victor Osimhen in Action e Ruben Amorim in Man Utd Training (Foto di Ahmad Mora, Alex Livesey/Getty Images) Secondo quanto riferito, il Manchester United è ora in pole position per il potenziale trasferimento di € 75 milioni di attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Calciomercato Juve, è ancora Manchester United vs bianconeri! I Red Devils riaggiornano i contatti per quell’obiettivo: servono più di 50 milioni di euro! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, il Manchester United sfida ancora i bianconeri per quell’obiettivo: sarà necessario sborsare più di 50 milioni di euro!.

