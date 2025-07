Mancano le autorizzazioni sospesa l' attività della sala vip dell' aeroporto Falcone Borsellino

Sospesa l'attività della sala Prima Vista (sala vip) dell'aeroporto Falcone Borsellino. Alla base ci sarebbero la mancanza della Scia e del piano di autocontrollo per garantire la corretta somministrazione di pasti e alimenti basata sui principi del sistema Hccp. I controlli sono scattati dopo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Firenze: carenze igieniche e sala da ballo abusiva. Licenza sospesa a bar in via delle Porte Nuove - I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sospensione della licenza per 30 giorni, ai sensi dell’art.

Mancano le autorizzazioni: sospesa l'attività della sala vip dell'aeroporto Falcone Borsellino; Contanti o ticket ai malati di slot, sala giochi di Novara sospesa per 5 giorni; Controlli della polizia: sospesa licenza di un esercizio pubblico di Cellino San Marco.