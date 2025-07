Mamma e figlio si accorgono di essere seguiti dagli uccelli più pericolosi del mondo tra i pochi ad avere causato la morte di esseri umani | panico in giardino

Si chiama casuario e il World Wide Fund for Nature ( WWF ) lo definisce “l ‘uccello più pericoloso del mondo “. Perché ne stiamo parlando? Una mamma e suo figlio hanno rischiato di essere attaccati da un casuario adulto che era in compagnia di uno più piccolo. È accaduto in Australia e quasi un mese dopo i fatti, il Dipartimento per l’Ambiente, il Turismo, la Scienza e l’Innovazione del Queensland ha diffuso le immagini come avvertimento sull’animale piumato. Poi la notizia ha fatto il giro dei giornali statunitensi, People in testa, ed è arrivata fino a qui. Nel filmato di sorveglianza – diffuso appunto per segnalare i rischi quando ci si imbatte in questo animale – si vedono la madre e il bambino mentre si avvicinano a una porta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

