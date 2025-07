L'interprete di Theo nello show tv cult degli anni '80 con protagonista Bill Cosby è stato omaggiato dai colleghi sui social dopo la morte. Poche ore dopo la notizia della scomparsa prematura di Malcolm-Jamal Warner nelle acque al largo della Costa Rica, i social sono stati presi d'assalto da fan e colleghi, che hanno dedicato post in ricordo della star de I Robinson. Warner stava nuotando quando è stato trascinato via da una corrente di risacca ed è stato dichiarato morto per annegamento. Tantissimi sono i post pubblicati in suo ricordo. Le star di Hollywood ricordano Malcolm-Jamal Warner Morris Chestnut, co-star di Warner in The Resident, ha scritto: "Ho il cuore spezzato nel sentire della scomparsa di Malcolm-Jamal Warner. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Malcolm-Jamal Warner: le star di Hollywood ricordano l'attore de I Robinson scomparso