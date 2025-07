Ma come è fatto’ | Wimbledon la sorpresa di Sinner sul trofeo Guardate qui!

Wimbledon non è solo una questione di tennis: è un sogno dorato, un simbolo che fa brillare gli occhi di chiunque ami lo sport. Jannik Sinner lo sa bene, perché ha portato a casa – grazie alla vittoria – ma anche quella coppa che è un simbolo di storia e tradizioni. Solo il Roland Garros, sfumato per un soffio, può rivaleggiare in prestigio. La magia dell’erba inglese e il fascino di quella coppa sono qualcosa di unico. Non stupisce che, appena tornato a casa, Sinner abbia voluto mostrare il trofeo ai suoi fan e raccontarne i dettagli più curiosi. Perché sì, quel trofeo è davvero particolare. Il nome sulla Coppa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ma come è fatto’”: Wimbledon, la sorpresa di Sinner sul trofeo, “Guardate qui!”

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - fatto - sorpresa

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Prima vera sorpresa del match Primo break di Djokovic, qui Jannik si è fatto cogliere di sorpresa #Wimbledon #Sinner Vai su X

Sinner, beccato: il mega regalo che si è fatto dopo Wimbledon e il prezzo choc (VIDEO) Vai su Facebook

Sinner dopo il trionfo di Wimbledon pulisce la sua Ferrari a casa: una sorpresa; Sinner dopo il trionfo di Wimbledon pulisce la sua Ferrari a casa: una sorpresa; Wimbledon, Sinner consegna un regalo al principe George e alla principessa Charlotte – Video.

Sinner dopo il trionfo di Wimbledon pulisce la sua Ferrari a casa: una sorpresa - Il video di Jannik Sinner che lava a mano la sua Ferrari 812 Competizione diventa virale sui social: tra umiltà, passione per i motori e dibattito online ... Si legge su msn.com

Sinner, la grande beffa del montepremi di Wimbledon: persi 1,2 milioni di euro, ma a Swiatek è andata peggio - Sinner, la grande beffa del montepremi di Wimbledon: persi 1,2 milioni di euro, ma a Swiatek è andata peggio. sport.virgilio.it scrive