Lucca Jennifer Lopez fa ballare i 18mila sulle mura | fiamme luci e il messaggio alle donne

Lucca, 21 luglio 2025 – L’inizio del concerto è di grande impatto: tra ballerini, luci e fiamme vere, lingue di fuoco che si alzano di fronte al palco. Poi arriva lei, Jennifer Lopez, e Lucca inizia a ballare. Serata a suo modo storica per la città quella del concerto dell’artista statunitense nell’ambito del Lucca Summer Festival. In 18mila per l’artista. Ci sono anche i vip, da Federica Panicucci a Carlo Conti, sistemati nei palchetti a lato dell’ex area Balilla dove si svolge la grande serata di musica. Per un lunedì 20 luglio molto diverso dal solito per tanti fan arrivati da un po’ tutta Italia e che fin dal pomeriggio si sono scattati selfie con i poster della regina del pop sparsi un po’ per tutta Lucca a pubblicizzare l’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca, Jennifer Lopez fa ballare i 18mila sulle mura: fiamme, luci e il messaggio alle donne

In questa notizia si parla di: lucca - jennifer - lopez - ballare

Jennifer Lopez in Italia: Quanto Costa Veramente un Selfie con JLo al Lucca Summer Festival? - Preparate i portafogli! L'unica data italiana del tour 'Up All Night Live' di Jennifer Lopez a Lucca offre biglietti VIP e l'opportunità di una foto.

Jennifer Lopez, in concerto a Lucca il 21 luglio: 1.400 euro per un selfie - (Adnkronos) – Costa caro un selfie con Jennifer Lopez: ben 1.400 euro per una foto con la popstar. Il ritorno sulle scene internazionali di JLo, con il tour mondiale 'Up All Night Live', farà tappa anche in Italia, il 21 luglio al Lucca Summer Festival, per la sua unica data italiana.

Jennifer Lopez al Lucca Summer, 1400 euro per un selfie con la star. Tutti i prezzi - Lucca, 21 maggio 2025 – Un selfie con JLo? Può costare fino a 1953 euro. Sì, avete letto bene: millenovecentocinquantatré euro per una foto accanto alla popstar.

La popstar è atterrata a Pisa tra acclamazioni e selfie: abiti couture, set blindato e 16.000 spettatori pronti a ballare sulle Mura per lo show più atteso dell’estate Vai su X

La popstar è atterrata a Pisa tra acclamazioni e selfie: abiti couture, set blindato e 16.000 spettatori pronti a ballare sulle Mura per lo show più atteso dell’estate Vai su Facebook

Lucca, Jennifer Lopez fa ballare i 18mila sulle mura: fiamme, luci e il messaggio alle donne; Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival, la possibile scaletta del concerto; Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival, la possibile scaletta del concerto.

Jennifer Lopez a Lucca tra ritmo e glamour - Una vera e propria "up all night" questa sera per Lucca che ha visto una esplosiva Jennifer Lopez esibirsi al Summer Festival nell'unica tappa italiana de ... Come scrive msn.com

Jennifer Lopez incanta Lucca, la carica dei 16mila per l'unica data italiana - Un'esplosione di energia, glamour e ritmo ha travolto le Mura storiche per l'unica data italiana della popstar ... Come scrive adnkronos.com