Termina subito l’ATP 500 di Washington per Lorenzo Musetti. Il toscano, numero 7 del mondo allo stato attuale delle cose, esce sconfitto al secondo turno (che poi per lui è il primo) dal britannico Cameron Norrie, che in due ore e 6 minuti infila un 3-6 6-2 6-3 che gli consente di affrontare al prossimo incontro l’americano Brandon Nakashima. Subito due le palle break per Musetti nel secondo game: Norrie gli impedisce di concretizzarle, ma è la terza quella che gli vale il 2-0. Sul 3-1 il britannico riesce a infastidire per la prima volta il toscano alla battuta, ma on è abbastanza per consentirgli di recuperare lo svantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti subito rimontato ed eliminato da Cameron Norrie a Washington