Lookman Inter l'Atalanta abbassa le pretese | ora si può chiudere a queste cifre la situazione

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il nome di Ademola Lookman è sempre piĂą caldo per il mercato dell’ Inter. L’esterno offensivo nigeriano, protagonista assoluto dell’ultima stagione con la maglia dell’ Atalanta ha giĂ manifestato il suo gradimento per il trasferimento in nerazzurro. Tuttavia, la trattativa tra i due club non è ancora chiusa, e rischia di intrecciarsi con un altro affare importante: quello che riguarda Federico Chiesa, possibile sostituto del classe 1997 in casa bergamasca. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ Inter avrebbe messo sul piatto una prima offerta da 40 milioni di euro per Lookman. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, l’Atalanta abbassa le pretese: ora si può chiudere a queste cifre, la situazione

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter, l'Atalanta vuole 50 milioni per Lookman; Fasano: Il Napoli prepara l'assalto a Lookman: la nuova cifra offerta all'Atalanta; Le pagelle di Inter-Atalanta 1-0: bene la difesa nerazzurra, pessimo l'attacco bergamasco.

L’Inter insiste per Lookman, ma l’Atalanta non abbassa la cresta - La trattativa per Ademola Lookman , che da settimane tiene banco nel calciomercato nerazzurro, procede a singhiozzo, tra aperture e resistenze. Si legge su informazione.it

Inter, il braccio di ferro di Lookman con l'Atalanta e il precedente Koopmeiners: i tifosi della Juventus alzano la voce - Il braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Lookman riporta in auge il caso Koopmeiners e i tifosi della Juventus vanno all'attacco per le differenze mediatiche ... Lo riporta sport.virgilio.it