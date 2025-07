Lookman Inter i club ora sono più vicini | nuovo contatto ribadite queste posizioni

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il punto quotidiano di Sportmediaset sul calciomercato dell’ Inter ha riacceso i riflettori sulla trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman a vestire la maglia nerazzurra nella stagione 20252026. L’attaccante nigeriano è il primo nome sulla lista del direttore sportivo Piero Ausilio per rinforzare il reparto offensivo di Cristian Chivu, ma l’affare con l’ Atalanta resta bloccato da settimane in una fase di empasse che sembra ancora lontana dalla risoluzione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, i club ora sono piĂą vicini: nuovo contatto, ribadite queste posizioni

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

? Lookman, ad oggi c’è soltanto l’Inter e aumenterà per forza l’offerta. Ci sono i 10 milioni di euro di Stankovic venduto al Club Brugge. Con 5+5 si chiude. ? L’Atalanta non vede l’ora di concludere! - Alfredo Pedullà Vai su Facebook

#Lookman è pronto a tutto pur di andare all'#Inter, anche alla rottura forte con l'#Atalanta. I due club si sono parlati, ma non è stato fatto nessun passo avanti rispetto alle posizioni degli scorsi giorni. ? @Gazzetta_it Vai su X

Inter-Atalanta, braccio di ferro per Lookman: contatto tra i club. E lui è pronto allo strappo; Lookman, contatto Inter-Atalanta: ecco la novità significativa e la posizione dei due club; Braccio di ferro fra i club. Lookman ha scelto l’Inter. La Dea detta le condizioni.

Lookman è soltanto l'ultimo dei ribelli: a quando una regola che tuteli maggiormente i club? - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lookman spinge per un trasferimento in nerazzurro. Si legge su informazione.it

Lookman Inter e non solo: la suggestione di mercato intriga i tifosi - In queste ore si parla a più riprese della sessione di calciomercato in corso e l'Inter monitora la situazione di diversi esterni offensivi. Lo riporta spaziointer.it