Lookman non vuole rinunciare all’Inter e viceversa. Di mezzo c’è l’Atalanta che, pensando al futuro, potrebbe essere convinta da una mossa dei nerazzurri. PUNTI FISSI – Non si spegne il desiderio reciproco di Ademola Lookman e l’Inter di raggiungersi. I nerazzurri hanno fatto la loro mossa, mettendo sul tavolo dell’Atalanta un’offerta da 40 milioni di euro. Una cifra considerata insufficiente dai bergamaschi, che per lasciar partire il loro gioiello anglo-nigeriano vorrebbero ottenere dieci milioni in piĂą. La dirigenza di Viale della Liberazione, che inizialmente aveva manifestato l’intenzione di non rilanciare la prima proposta, adesso sembra voler giocare al rialzo. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Lookman, Inter al rialzo. Un strategia può convincere l’Atalanta! – SM