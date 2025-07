LIVE Universiadi 2025 risultati 22 luglio in DIRETTA | spettacolare l’Italia del nuoto!! Oro per Sansone nei 100 farfalla e Rizzardi nei 50 rana argento Grifante negli 800

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 PING PONG – Sfida a dir poco combattuta quella della finale del doppio misto. 3-3 il risultato provvisorio tra ZengHan e OkanoIdesawa. 20.57 BASKET – Fine dei secondi quarti degli incontri di quarti di finale del torneo femminile: Finlandia-Stati Uniti 27-37, Repubblica Ceca-Polonia 28-37. 20.55 ATLETICA – Dalle 21:25 assisteremo alle gare regine, i 100 metri, sia maschili che femminili. 20.50 NUOTO – Una finale rimanente in questa sessione serale, la 4Ă—200 maschile. Ci sarĂ anche l’Italia, che gareggerĂ in corsia 6 con Spediacci, Caserta, Faraci e Marchello (ore 21:12). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: spettacolare l’Italia del nuoto!! Oro per Sansone nei 100 farfalla e Rizzardi nei 50 rana, argento Grifante negli 800

Dal 21 al 27 luglio il Lohrheidestadion di Bochum ospita le gare di atletica delle Universiadi 2025: il programma orario e la diretta Vai su Facebook

