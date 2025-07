LIVE Universiadi 2025 risultati 22 luglio in DIRETTA | l’Italia chiude con 3 ori e 5 medaglie! Splendidi trionfi da nuoto e scherma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55 Amici di OA Sport, è stata una magnifica giornata, condita da emozioni e numerose medaglie per i nostri colori. Eccole nell’ordine: oro fioretto maschile a squadre, oro 100 metri farfalla – Gianmarco Sansone, argento 800 stile libero – Tommaso Grifante, bronzo sciabola a squadre femminile, oro 50 rana – Federico Rizzardi. La nostra Diretta testuale termina qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata. 21.51 PING PONG – La coppia giapponese OkanoIdesawa ha sconfitto 4-3 quella cinese composta da Zeng e Han, aggiudicandosi l’oro nel torneo misto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: l’Italia chiude con 3 ori e 5 medaglie! Splendidi trionfi da nuoto e scherma

In questa notizia si parla di: medaglie - diretta - universiadi - risultati

