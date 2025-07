LIVE Universiadi 2025 risultati 22 luglio in DIRETTA | azzurre in semifinale nella pallanuoto! Italia in finale per il bronzo nella sciabola donne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 TENNIS – De MicheleTammaro sotto 7-5 nel tie break decisivo contro TanakaTange. Gli azzurri hanno accorciato un po’, ora dovranno tentare l’impresa per recuperare. 13.57 SCHERMA – Prende il largo l’Italia nella semifinale del fioretto maschile: azzurri avanti 38-27 sulla Corea del Sud. 13.54: TENNIS – De MicheleTammaro sotto 1-5 nel tie break decisivo contro TanakaTange 13.52: SCHERMA – Semifinale fioretto maschile: Italia-Corea del Sud 33-22 13.50 PALLANUOTO – L’Italia è in semifinale nel torneo femminile. Travolta 20-5 la Turchia. Le azzurre attendono la vincente di Giappone-Germania 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: azzurre in semifinale nella pallanuoto! Italia in finale per il bronzo nella sciabola donne

In questa notizia si parla di: diretta - semifinale - italia - universiadi

