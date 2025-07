LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | al comando sono in sette

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.01 Aumenta il vantaggio dei battistrada sul gruppo inseguitore. Ora sfiora il minuto. 14:58 I fuggitivi vantano un margine di cinque minuti sul gruppo maglia gialla. 14:55 I sette al comando hanno un vantaggio di circa 25" sul gruppo che comprende Ben Healy. 14:52 Si fraziona il gruppo dei fuggitivi. Al comando ora ci sono: Fred Wright( Bahrain-Victorious), Thymen Arensman( Ineos Grenadiers), Simone Velasco (XDS Astana Team), Jonas Abrahamsen(Uno-X Mobility), Matteo Trentin e Julianne Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) 14:49 Matteo Trentin(Tudor Pro Cycling Team) e Simone Velasco (XDS Astana Team) sono i due italiani nella fuga odierna.

