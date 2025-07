LIVE Musetti-Norrie 6-3 ATP Washington 2025 in DIRETTA | un break e azzurro avanti di un set

MUSETTI-Norrie 6-3! Primo set in meno di mezz'ora nelle casse del n.7 del mondo. Il break del 2° gioco a deciderlo! 40-0 Ace (4°)! 30-0 Altra grande seconda, vincente, dell'azzurro! 15-0 Poteva chiuderlo subito lo scambio Musetti, con il dritto dopo la battuta. Lo scambio è partito ma comunque Norrie ha messo lungo il dritto difensivo. 5-3 A quindici Norrie. 40-15 Altro rovescio largo. Peccato, questo game poteva servire! 30-15 Sbaglia di rovescio Musetti nello scambio. 15-15 Errore di rovescio di Norrie. 15-0 In rete il dritto difensivo dell'azzurro.

