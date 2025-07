LIVE Musetti-Norrie 6-3 2-6 3-6 ATP Washington 2025 in DIRETTA | azzurro subito eliminato perderà posizioni in classifica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Musetti-Norrie in tvstreaming 23:09 Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche il torneo di Lorenzo MUSETTI, che ritroveremo in Canada a partire da giovedì della prossima settimana quando inizieranno i secondi turni! 23:07 Cinque ace per l’italiano, ma tutti nel primo set e a inizio secondo, mentre il britannico ha commesso la bellezza di 8 doppi falli che però gli sono costati solamente due turni di battuta. Il rammarico è enorme se si pensa che sul 2-2 del set decisivo era l’azzurro era 0-40 e ha avuto 5 chance totali di break. Solo il 53% di prime in campo Musetti e un misero 44% di punti sulla seconda i dati che lo condannano maggiormente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Norrie 6-3, 2-6, 3-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: azzurro subito eliminato, perderà posizioni in classifica!

