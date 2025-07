LIVE Musetti-Norrie 6-3 2-6 1-2 ATP Washington 2025 in DIRETTA | serve prima il GBR nel parziale decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Musetti-Norrie in tvstreaming 1-2 Un’altra. Si salva da 15-30 Norrie. A-40 Prima vincente. 40-40 Errore di dritto del GBR. 40-30 Si poteva fare meglio con il passante di rovescio. Chiude a rete Norrie. 30-30 Prima vincente. 15-30 Una favola il lungoriga vincente di rovescio dell’azzurro! 15-15 Copre la rete e fa punto Norrie, si vede come Musetti sul cemento venga costretto alla difensiva e abbia meno margine di passare con il suo magico rovescio. 0-15 Doppio fallo (3°). 1-1 Lo facciamo! Per fortuna! 40-30 Passeggia a rete usetti, lo infila di dritto Norrie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Norrie 6-3, 2-6, 1-2, ATP Washington 2025 in DIRETTA: serve prima il GBR nel parziale decisivo!

In questa notizia si parla di: norrie - musetti - diretta - prima

LIVE Musetti-Norrie 6-3, 0-3, ATP Washington 2025 in DIRETTA: il britannico riesce a entrare nella testa dell’azzurro e brekka nel 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Musetti-Norrie in tv/streaming 15-15 Non trova la palla sulla demi-volèe elementare Musetti.

Dove vedere in tv Musetti-Norrie, ATP Washington 2025: orario, ordine di gioco, streaming - Quest’oggi Lorenzo Musetti farà il proprio esordio nel torneo ATP500 di Washington. Sul cemento degli USA, il toscano giocherà il secondo turno, essendo n.

LIVE Musetti-Norrie, ATP Washington 2025 in DIRETTA: l’azzurro debutta contro il rigenerato britannico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Musetti-Norrie in tv/streaming Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie, valido per il secondo turno dell’ATP500 di Washington.

LIVE Musetti-Norrie 4-1, ATP Washington 2025 in DIRETTA: il britannico la butta in ‘caciara’, azzurro davanti nel 1° set; Musetti diretta Atp Washington: segui la sfida con Norrie di oggi; Norrie-Musetti: orario, precedenti e dove vederla in tv.

Norrie – Musetti: orario, data e dcove vedere l’incontro del secondo turno dell’ATP di Washington! - Norrie, dove vedere il secondo turno dell'ATP 500 di Washington, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Come scrive generationsport.it

Musetti diretta Atp Washington: segui la sfida con Norrie di oggi - Il tennista carrarino, seconda testa di serie del tabellone e bye al primo turno, sfida il ... Riporta corrieredellosport.it