LIVE Musetti-Norrie 1-0 ATP Washington 2025 in DIRETTA | iniziato lo swing nord-americano del n7 del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Musetti-Norrie in tvstreaming 0-30 Ottima risposta lungoriga di rovescio d’incontro di Musetti! 0-15 Doppio fallo del GBR. 1-0 Con la prima il toscano! 40-15 Non risponde di dritto Norrie. 30-15 Lungo il dritto dopo il servizio di Musetti. 30-0 Non risponde di dritto Norrie. 15-0 Iniziata la sfida Lorenzo Musetti al servizio 20:53 Tanta curiositĂ per capire come Musetti si comporterĂ sul cemento outdoor, sua superficie meno prediletta. Se dovesse proseguire sulla scia dei risultati ottenuti, allora il podio nella classifica mondiale potrebbe anche non essere lontanissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Norrie 1-0, ATP Washington 2025 in DIRETTA: iniziato lo swing nord-americano del n.7 del mondo!

Quest'oggi Lorenzo Musetti farà il proprio esordio nel torneo ATP500 di Washington. Sul cemento degli USA, il toscano giocherà il secondo turno, essendo n.

LIVE Musetti-Norrie, ATP Washington 2025 in DIRETTA: l’azzurro debutta contro il rigenerato britannico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Musetti-Norrie in tv/streaming Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie, valido per il secondo turno dell’ATP500 di Washington.

Lorenzo Musetti torna in campo a Washington. Il tennista azzurro, reduce dall'eliminazione al primo turno di Wimbledon contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, è pronto al rientro dopo aver recuperato dall'infortunio che l'aveva costretto al ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, condizionandone inevitabilmente il percorso a Londra.

