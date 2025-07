LIVE Italia-Inghilterra 1-1 Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA | primo tempo supplementare a ritmi lenti A breve il 2°!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Esce Walsh per Clinton tra le inglesi! Primo tempo supplementare finito. Sono un po’ sulle ginocchia le ragazze di Soncin. Ci vuole morale e carattere. 104? Giuliani in presa sicura su un cross insidioso. Palla lunga subito per Severini che prova a saltare Greenwood. Dribbling non riuscito. 103? L’Inghilterra è in pianta stabile nella metà campo italiana. 102? Tanti errori dettati dalla stanchezza al momento. 100? Cambiaghi si perde con la palla tra i piedi. Ripartono le leonesse. Molto accorte le ragazze di Sarina Wiegman. 99? Fallo su Piga. Caruso pronta a battere a centrocampo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 1-1, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: primo tempo supplementare a ritmi lenti. A breve il 2°!

